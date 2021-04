Pädagogik : Kita-Zweckverband in der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach auf der Zielgeraden

Traben-Trarbach Nach langen Vorarbeiten in den Gremien soll noch in diesem Jahr die Arbeit in den kommunalen Kindergärten erleichtert werden.

Die Arbeit der Kindertagesstätten vereinfachen und die Fachkompetenz in der politischen Vernatwortung erhöhen das sind die Ansatzpunkte, unter denen in der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach ein Kita-Zweckverband gegründet werden soll. Inzwischen laufen die Abstimmungen in den beteiligten Gemeinden, wie Stadtbürgermeister Patrice Langer erläutert.

Es geht um kommunale Einrichtungen, die bisher jeweils in Trägerschaft der Kommunen waren und völlig autonom arbeiten konnten. Das war aber für die politisch veranwortlichen Vorgesetzten der Kitas, die jeweiligen Ortsbürgermeister, nicht immer einfach.

Hajo Weinmann, Mitglied des Stadtvorstands und Mit-Initiator des Zweckverbands, dessen Satzung vorliegt, sagt: „Es ist zum Beispiel beim Paragraph 8a schwierig, wenn man annehmen muss, dass das Kindeswohl gefährdet ist. Eine entsprechende Meldung bringt weitreichende Konsequenzen mit sich. Da steht dann bei den Eltern die Polizei vor der Tür. Für so eine Entscheidung braucht man Fachkompetenz.“

Und Patrice Langer ergänzt: „Es geht auch um Fortbildungen und die Personalentwicklung. Das ist in größeren Verbänden viel einfacher. Auch können sich die Mitarbeiter intern leichter bewerben, wenn sie die Stelle wechseln wollen.“ Vor allem aber versprechen sich die Initiatoren davon, dass das Ehrenamt auch entlastet wird.

Weinmann: „Es geht darum, die pädagogische Fachkompetenz auszubauen und allen zur Verfügung zu stellen.“

Diese Ziele spiegeln sich auch in der Satzung wider, die einheitliche Standards vorsieht, zudem soll der Personaleinsatz dadurch flexibler gestaltet werden, in dem zum Beispiel ein Pool von Vertretungskräften gebildet wird. Die Bauträgerschaft wiederum verbleibt bei den Ortsgemeinden beziehungsweise der Stadt Traben-Trarbach. Auf die Kita-Fördervereine habe das keine Auswirkungen, bestätigt Langer.

Auch für die Eltern ändert sich nichts, da sie nach wie vor ihre Kinder bei der Kindertagesstätte anmelden können, die sie ausgewählt haben. Bisher wolle sich Enkirch/Starkenburg, Flußbach, Lötzbeuren/Irmenach, Kinderbeuern, Kinheim und Traben-Trarbach dem Zweckverband anshcließen. Ohne Interesse sind Bausendorf und Bengel.