SPD will Geldhahn für Bildungseinrichtung zu drehen : Kueser Akademie auf dem Prüfstand

Bernkastel-Kues ist die Geburtsstadt des bekannten Philosophen Nikolaus von Kues. Deshalb ist die Stadt in Wissenschaftlerkreisen sehr bekannt. Foto: Winfried Simon (sim)

Bernkastel-Kues Die SPD-Fraktion der Stadt Bernkastel-Kues fordert die Kürzung des Etats der Bildungseinrichtung an der Mosel. Das sorgte für einen Aufschrei in der Politik. Die Stadt will nun eine Kommission gründen, um die Aufgaben neu zu regeln.