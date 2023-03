Einkaufen auf dem Dorf Binsfelds neuer Dorfladen ist etwas ungewöhnlich – aber recht gut sortiert

Durch Schließung sämtlicher Gastronomiebetriebe sowie auch des Dorf- und Getränkeladens war das gastronomische Angebot wie auch die Zahl an Einkaufsmöglichkeiten in Binsfeld geschrumpft (wir berichteten). Obwohl die Bäckerei Schnur sowie die Metzgerei Mittler nach wie vor die Grundversorgung mit Lebensmitteln im Ort sicherstellen, hatte die Zahl der Einkaufsmöglichkeiten damit in jüngster Vergangenheit abgenommen. Nach Bekanntwerden der Expansionspläne der Metzgerei Mittler (wir berichteten) gibt es nun erneut positive Nachrichten: Seit Anfang des Monats gibt es in Binsfeld wieder einen Dorfladen.