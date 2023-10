Produktion wird an Rhein verlegt Große Veränderung bei Metzgerei Mittler aus Binsfeld: Diese drei Filialen schließen

Bei der Metzgerei Andreas Mittler, die seit 2001 in Binsfeld Fleisch und Wurstwaren produziert, stehen große Veränderungen an. Diese betreffen die Produktion, den Vertrieb sowie die Mitarbeiter und Kunden. Denn leider konnte die Metzgerei Mittler – anders als geplant – in Binsfeld nicht das passende Grundstück für die notwendige Vergrößerung der Produktion finden.