Wirtschaft : Metzgerei Mittler hat einen Nachfolger - und will expandieren

Foto: TV/Christian Moeris 6 Bilder Metzgerei Mittler hat einen Nachfolger – und will expandieren

Binsfeld Trotz Energiekrise laufen die Geschäfte in den sechs Filialen von Metzgermeister Andreas Mittler aus Binsfeld. Wie er das geschafft hat und wie es für ihn und seinen Nachfolger weiter geht.

Trotz der Schließung zweier Restaurants und des Dorfladens (wir berichteten) muss in Binsfeld niemand hungern. Mit der Bäckerei Schnur sowie der Metzgerei Mittler sichern zwei der 30 Unternehmen, die in dem Eifelort nahe der US Airbase Spangdahlem angesiedelt sind, die Grundversorgung mit Lebensmitteln.

Metzgerei Mittler aus Binsfeld will expandieren

Und Metzgermeister Andreas Mittler fühlt sich am Standort Binsfeld so wohl, dass er dort nun expandieren will. Das Unternehmen mit Zentrum und Produktion in Binsfeld hat mittlerweile 70 Mitarbeiter und ist an fünf weiteren Orten mit Metzgerei-Filialen vertreten. Die Metzgerei Mittler, eine der größten Metzgereien des Landkreises Bernkastel-Wittlich, beliefert nicht nur die Gastronomie, sondern auch den Lebensmittel-Einzelhandel der Region. Und in diesem Segment, sagt Mittler, wolle er nun weiter wachsen. „Wir werden in Zukunft mehr an den Einzelhandel liefern. Deshalb werde ich in Binsfeld oder in naher Umgebung eine neue Produktionshalle bauen“, sagt der Unternehmer, der 2001 nach Binsfeld kam und dort mit der Übernahme einer Metzgerei seine Zentrale mit Produktion gründete. „Seitdem wir hier mit Produktion und Zentrale im Ort sind, haben wir ein kontinuierliches Wachstum erlebt.“

Wie entsteht es? In den Metzgerei-Filialen sei kontinuierlich die Nachfrage gestiegen, sagt Mittler. Doch nicht nur nach Wurstwaren und Frischfleisch, sondern auch nach „küchenfertigen“ Produkten wie beispielsweise Suppen oder Feinkostsalaten. Auch deshalb sei es in der Produktion mittlerweile eng geworden.

Wo genau, ob nun im Ort selbst oder in naher Umgebung, das Unternehmen expandiere, sagt Mittler, stehe jedoch noch nicht abschließend fest. Er befinde sich derzeit noch in der Prüfung möglicher Standorte und Planung. Auch die Investitionssumme möchte der Unternehmer für sich behalten. Aber fest steht: Mittler wird sich vergrößern und am Standort Binsfeld auf Wachstumskurs bleiben.

Binsfelder Metzger: Die Nachfolge ist mit Sohn Moritz Mittler geklärt

Die Motivation dort weiter zu investieren und die Produktion zu vergrößern, komme auch durch Sohn Moritz, sagt Mittler. Der 20-Jährige steht seit dem 16. Lebensjahr mit dem Vater in der Metzgerei und hat im Dezember erfolgreich seine Meisterprüfung absolviert. „Das ist schon schön, wen man weiß, dass man einen Nachfolger hat und es weiter geht. Das motiviert.“ Auch wenn die Unternehmensübernahme durch Sohn Moritz erst in fünf oder sechs Jahren anstehe und damit noch nicht unmittelbar bevorstehe, übernehme der 20-Jährige schon mehr und mehr Verantwortung, sagt der Senior. Gemeinsam um vier Uhr am Morgen legen Vater und Sohn in der Fleischerei und Wurstküche an den Werktagen los. Denn bereits ab sechs Uhr in der Früh bekommen Kunden in der Metzgerei alles, was das Herz des Fleischliebhabers begehrt. Dann gehen schon Brötchen mit heißen Frikadellen, mit Spießbraten, Wraps, Hamburger oder Panini über die „heiße Theke“. Der Metzgerimbiss an der Ortsdurchfahrt sei zu dieser frühen Stunde insbesondere bei Handwerkern beliebt, sagt Mittler, der sich als Unternehmer in Binsfeld so richtig pudelwohl fühlt. Er darf sich dort auch über eine große Zahl an Kundschaft von der US-Airbase Spangdahlem freuen, die bei ihm beispielsweise gerne „Barbecue-Pakete“ kaufen.

Bei aktuell 30 Gewerbebetrieben und dem Neubaugebiet, sagt der 53-Jährige, sehe er für den Ort durchaus weiteres Potenzial – auch als neue Heimat für junge Familien. „Es gibt hier eine tolle Infrastruktur mit Grundschule und Kita.“

In Binsfeld entsteht ein Neubaugebiet mit 22 Baustellen