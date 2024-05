Angeln am Weiher nicht möglich Zweite Chance für die Schutzhütte am „Märchen“ in Binsfeld

Es sieht so aus, wie es heißt: „Zum Märchen“ – idyllisch liegt am Ende der Straße in der Nähe des Sportplatzes der ehemalige Fischweiher, der von Bäumen umrandet ist. Enten schwimmen auf dem ruhigen Wasser, gepflegter Rasen und Hecken fassen das Gelände ein. In der Mitte steht eine rot gestrichene, eckige Schutzhütte. Beim genaueren Hinsehen erkennt man aber, dass sie ihre besten Tage hinter sich hat. Graffiti sind drauf gesprüht, die Farbe blättert ab, das Dach scheint beschädigt und am Schloss kann man sehen, dass hier schon mehrfach versucht wurde, die Tür aufzubrechen.