Gastronomie : Restaurant-Schließungen in Binsfeld: Warum letztlich auch die Gäste von der Airbase weniger wurden

Binsfeld In den vergangenen Jahren haben alle Restaurants, Kneipen, der Dorfladen sowie auch die Disco Kajüte in Binsfeld dicht gemacht. Der Eigentümer eines ehemaligen Restaurants sucht die Gründe auch beim US-Stützpunkt.

In geselliger Runde abends ein Feierabendbier trinken, eine Pizza essen, in der Disco tanzen und am Sonntagvormittag zum Frühschoppen: Bis vor wenigen Jahren war das im Eifelort Binsfeld alles möglich, die Gemeinde hatte ein großes gastronomisches Angebot. Doch wie die Discothek Kajüte schlossen nach und nach auch die beiden Restaurants „Zum Weissenstein“ (2019) und „Isola Bella“ (2020) sowie auch noch der Dorfladen und spätere Getränkemarkt an der Ortsdurchfahrt. Das gastronomische Angebot im Ort liegt seither bei Null. Fast.

Bäckerei Schnur in Binsfeld ist noch geöffnet

US-Vorschriften behindern Kneipen und Restaurants in der Eifel

Aber warum ist es so schwer, einen Restaurantbetreiber zu finden, der seinen Ansprüchen gerecht wird? Mereu: „Ein harter Schlag für die Gastronomie und den Handel hier in der Gegend war, als die Amerikaner beschlossen hatten, dass die Soldaten nicht mehr in Uniform, sondern nur noch in ziviler Kleidung die Airbase verlassen dürfen.“ In Binsfeld Brötchen kaufen und in Speicher zu Mittag essen: Das war für Armee-Angehörige der US Airbase Spangdahlem ehemals in der „lunch hour“ eine Selbstverständlichkeit. Doch seit Herbst 2017 dürfen sie in ziviler Angelegenheit außerhalb der Base keine Uniform mehr tragen. In der Mittagspause bleiben sie nun meist auf dem Flugplatz.