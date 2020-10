Sitzung : Rat spricht über Sozialarbeit

Binsfeld In der nächsten Sitzung des Gemeinderates am Montag, 12.Oktober, um 18.30 Uhr in der Schulturnhalle gibt es Informationen zu Familienbildung und Sozialarbeit.

