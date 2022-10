Recyceln statt wegwerfen : Warum ein Biowinzer aus Burgen an der Mosel seine leeren Weinflaschen zurücknimmt

Burgen/Bernkastel-Kues/Enkirch Winzer füllen im Frühjahr ihre Weine meist in neu gekauften Behältnissen ab. Nur wenige Betriebe spülen und recyceln anfallendes Leergut. Einer dieser Menschen ist der Burgener Biowinzer Jörg Pauly vom Weingut Pauly-Bohn. Was das bringt.

Weinflaschen sind für Winzer im Grunde eine Wegwerfverpackung. Der Wein wird – hier in der Region meist in den moseltypischen grünen Flaschen – verkauft, die Verbraucher geben diese in den Altglascontainer, und der Winzer bestellt für die kommende Saison neue Flaschen.

Winzer aus Burgen nimmt gebrauchte Flaschen zurück

Nicht so der Burgener Biowinzer Jörg Pauly vom Weingut Pauly-Bohn. Denn er nimmt gebrauchte Weinflaschen zurück, spült diese und befüllt sie erneut. Flaschen zurückbringen ist bei ihm kein Problem: Eine Gitterpalette steht bei ihm vor dem Wirtschaftsgebäude. Und die wird offenbar reichlich genutzt, denn an diesem Nachmittag ist sie voll. „Ich befülle etwa 70 Prozent zurückgegebene Flaschen. Etwa 30 Prozent ist Neuglas“, sagt er.

Jörg Pauly setzt auf Nachhaltigkeit

Warum macht sich Pauly die Mühe? „Weil ich ein Biobetrieb bin und das Direktrecyceln die rohstoffschonendste und energetisch günstigste Form der Flaschenverpackung ist“, sagt er. Als Beleg führt er einen Beitrag in der Fachzeitschrift „Der Deutsche Weinbau“ an: 47 Prozent der Energie, die in der Weinherstellung vom Anbau bis zum Verkauf verbraucht wird, werde bei der Herstellung der Flasche benötigt, sei dort ausgeführt worden. Pauly verwendet allerdings nur Exemplare mit Korkverschluss. Bei Flaschen mit Schraubverschluss, wie sie in den vergangenen Jahren bei den Moselwinzern immer stärker aufgekommen sind, hat er Bedenken wegen der Dichtigkeit des Schraubverschlusses. Ein winziger Haarriss am Flaschenhals reiche aus, dass dieser nicht mehr dicht schließt, fürchtet er.