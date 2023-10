Biohof Göppert Gefährdete Tierrassen und besondere Weizensorten: Wie drei Brüder aus Heidenburg ihren Biohof bewirtschaften

Drei Brüder, ein gemeinsames Projekt: Florian, Johannes und Alex Göppert bewirtschaften in Heidenburg gemeinsam einen Bio-Bauernhof. „Seit Kindesbeinen sind Tiere und Natur ein wesentlicher Bestandteil unseres Lebens, und somit ist uns die Landwirtschaft quasi mit in die Wiege gelegt worden“, sagen die drei. Wobei sich lediglich Florian Göppert in seiner Hauptzeit mit dem Bauernhof befasst. Johannes Göppert als Architekt und Alex Göppert als Wirtschaftsingenieur gehen weiter ihren angestammten Berufen nach und unterstützen ihren Bruder in ihrer Freizeit.