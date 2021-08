Naturschutz : Biologe kritisiert Pläne für Klettersteig im Biotop in Manderscheid

Manderscheid/Wittlich Naturschutz im Biotop und ein Klettersteig lassen sich nicht vereinbaren, meint Birger Führ aus Heckenmünster. Der Biologe hofft, dass die Untere Naturschutzbehörde das Tourismusprojekt für knapp 404 000 Euro nicht genehmigt.

An einem der größten Tourismusprojekte der Verbandsgemeinde Wittlich hagelt es Kritik: Ein mit Eisenstiften, Trittbrettern und Seilen gesicherter Kletterweg soll Touristen bald durch die Felswände entlang der Manderscheider Burgen führen. Was Umweltschützer daran stört: Der geplante Klettersteig soll durch geschützte Biotope und ein Schutzgebiet für Flora und Fauna (FFH-Gebiet) führen. Auf den Felsen wachsen Flechten, Moose sowie andere geschützte Pflanzen. In den Felsspalten leben Federmauskolonien. Ziel der Naturschutzgebiete ist es daher, Pflanzen-, Pilz- und Tierarten sowie deren Lebensraum zu erhalten und an folgende Generationen zu übergeben. „Aber mit dem Tourismusprojekt Klettersteig setzt man sich über die Belange des Naturschutzes hinweg“, sagt der Diplom-Biologe Birger Führ aus Heckenmünster. Die Felswände rund um die Turnierwiese, durch welche der Klettersteig führen soll, seien sowohl nach europäischem sowie nach deutschem Naturschutzrecht ein „schutzwürdiges Biotop“. Und wenn man den Naturschutz ernst nehme, sagt der Biologe, hätte man die naturschutzrechtliche Genehmigung an den Beginn der Planung und nicht an deren Ende gestellt. Führ: „Man setzt einfach voraus, dass es eine Genehmigung gibt. Man macht etwas und lässt es sich im Nachhinein genehmigen.“ Damit nehme man den Naturschutz jedoch nicht wirklich ernst, meint Führ. „Aber diese Denkweise ist heutzutage nicht mehr zulässig.“