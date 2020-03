Birkenfeld/Morbach : Birkenfelder Tafel kann nochmals öffnen

Birkenfeld/Morbach Große Freude bei der Tafel in Birkenfeld: „Es gibt noch gute Nachrichten in Corona-Zeiten. Die Tafel kann noch einmal öffnen“, heißt es bei den Verantwortlichen der Birkenfelder Tafel.

Denn momentan haben viele andere Einrichtungen bereits geschlossen, weil es an Nachschub fehlt. Nicht so in Birkenfeld.