Ehrenamt : Bischof zeichnet Hungermarsch-Team aus

Laufeld „Sie leben Christ-Sein vor“, mit diesen Worten würdigte Bischof Ackermann ehrenamtliches Engagement im Bistum Trier bei einem Festakt im Robert Schuman Haus.

Neben vielen Einzelpersonen zeichnete Ackermann auch drei Initiativen aus. Mit dabei das Projekt „Hungermarsch im Dekanat Wittlich“, das auf 30 Jahre ehrenamtliches Engagement für Bolivien zurückblicken kann. 8000 Teilnehmer haben in dieser Zeit mehr als 250 000 Euro erwandert. Sie starten in jedem Jahr an der Grafschafthalle. Foto: Bistum Trier