Regionales und traditionelle Gerichte Bulgarin bringt Hunsrücker Küche ans Pfädchen – und jetzt auch ins Hallenbad-Bistro

Thalfang · Petja Argirov hat gleich zwei kulinarische Lücken in Thalfang entdeckt, die sie schließen möchte: An die Wanderwege liefert sie Picknick mit regionalen Speisen. Und seit 1. November hat sie das Bistro im Thalfanger Hallenbad wieder eröffnet. Warum sie auch dort auf Hunsrücker Küche setzt und was die Gäste genau erwartet.

02.11.2023, 06:36 Uhr

Petja Argirov bringt Wanderern des Lecker Pfädchens einen Picknickkorb mit Schales, Broten oder Suppe. Foto: Strouvelle Christoph

Von Christoph Strouvelle

Es ist der Traum einer perfekten Wanderung: Nach einer Strecke durch Wälder und über Felder erwartet die Wanderfreunde an einem bestimmten Platz zu einer festgelegten Zeit eine Picknickdecke oder ein gedeckter Tisch. Angerichtet sind dort wahlweise eine kalte Brotzeit oder warme Gerichte wie eine Suppe oder Hunsrücker Schales, um sich für die restliche Tour zu stärken. In Thalfang ist das kein Problem. Petja Argirov macht es möglich.