Autobahn : Bitburg heißt jetzt Bittburg: Ein Verkehrsschild an der A1 sorgt für Verwirrung

Salmtal/Wittlich Das dürfte bei manchen Verkehrsteilnehmern für Verwirrung, Kopfschütteln und Gelächter sorgen: Die Rede ist von einem offenbar neuen Verkehrsschild auf der Autobahn 1 zwischen der Anschlussstelle Salmtal und dem Autobahnkreuz Wittlich.

Auf dem Schild ist die Brauereistadt mit einem doppelten „t“ beschriftet. Man liest dort „Bittburg“. Ein Streich? Das scheint es nicht zu sein, das zweite „t“ wirkt nicht nachträglich angeklebt. Oder wollte hier jemand an die Vergangenheit erinnern? In der „Topographisch-Statistischen Beschreibung der Königlich Preußischen Rheinprovinz“ - von 1830 - wird auch der damalige Kreis Bitburg und die gleichnamige Bürgermeisterei aufgeführt. Allerdings mit Doppelkonsonant. 2322 Menschen lebten demnach damals in „Bittburg“. Drei Jahre später erwähnen auch die „Verhandlungen des Vereins zur Beförderung des Gewerbfleißes in Preußen“ Bitburg mit dem zweiten „t“.