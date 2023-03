Nach Flutkatastrophe und Todesfall „Dann haben wir es einfach gemacht“ – Wie sich die Landmetzgerei Schmitz mit Frauenpower zurückkämpft

Sie hatten so gut wie alles verloren. Doch nun sind sie wieder da, arbeiten und verdienen Geld: Die Metzgerfamilie Schmitz aus Waxweiler im Eifelkreis Bitburg-Prüm hat Anfang des Monats in Landscheid ihre neue Produktionsstätte in Betrieb genommen. Nach zwei schweren Schicksalsschlägen und der dadurch bedingten Betriebspause, die sieben Monate dauerte und in der die Familie keinerlei Einnahmen verbuchen konnte, hat die Landmetzgerei nun wieder ihre Filialen in Landscheid und Bitburg geöffnet.