später lesen Konzert Blasmusik läutet den Frühling ein FOTO: TV / Ludwig Neukirch FOTO: TV / Ludwig Neukirch Teilen

Twittern

Teilen



(red) Der Musikverein Salmtal-Dörbach lädt für Samstag, 30. März, ab 20 Uhr zu seinem Frühlingskonzert in den Saal Ludwig in Dörbach ein. Unter dem Motto „Comedy in Concert“ erwartet die Zuhörer ein Repertoire durch alle Musikrichtungen der Blasmusik.