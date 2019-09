Konzert : Blockflöten-Virtuose spielt Klassik

Martin Stadler. Foto: TV/Martin Stadler

Zell (red) Blockflötenspieler Martin Stadler gibt am Sonntag, 29. September, ab 17 Uhr ein Konzert in der Pfarrkirche St. Peter in Zell. Auf dem Programm stehen Werke von Bach, Telemann, Marais und Brüggen.

Der Eintritt ist frei. Spenden sind erwünscht.