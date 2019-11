Bernkastel-Kues Im Kellergewölbe des ehemaligen „Dschungels“ in Bernkastel-Kues, der jetzt „Underground“ heißt, sollen junge Bands auftreten.

Mehrere Jahre war die Blues-Night in Bernkastel-Kues eine feste Veranstaltung, die im Saal des ehemaligen Hotels Burg Landshut jedes Jahr im November bis zu 200 Besucher angezogen hat. 2015 war dann Schluss. Jetzt will der Burgener Jörg Pauly die Blues-Night wieder auferstehen lassen. Neuer Spielort anstelle des inzwischen abgerissenen Hotels ist das Underground in Kues, das vielen auch unter dem Namen „Dschungel“ und „Umleitung“ ein Begriff ist. Veranstalter ist dann auch das „Underground“ mit Ulrich Klöck, Kevin Karrenbauer und Steffen Ruppertsberg, die das Kellergewölbe wiederbeleben wollen. Bei der insgesamt zehnten Blues-Night am 23. November werden ab 20 Uhr zwei Bands auftreten. Eine der beiden Gruppen ist „Baum’s Blues Band“ aus Bonn, die laut Pauly zur ersten nationalen Bluesliga zählen. Klassischer Chicago Blues, Westcoast Blues und Texas Blues vermischen sich bei „Baum’s Blues Band“ mit Swingelementen aus dem Boogie, erklärt Pauly.