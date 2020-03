Nachrichten im Bild : Blumengrüße für Wittlicher Senioren

Foto: Hans Jörg Krames. Foto: TV/Hans Jörg Krames

Wittlich (red) Wie in jedem Jahr überreichten die Mitglieder der Vinzenzkonferenz Wittlich den Bewohnern der Seniorenheime in Wittlich Blumengrüße zum Frühling. Das Foto zeigt Marianne Lorenz (links) und Hermann Hower bei der Übergabe der Blumen an die Mitarbeiterin des Seniorenheims St. Paul in Wittlich-Wengerohr.



