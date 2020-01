Zell : BMW beschädigt: Zeugen gesucht

Zell Die Polizei sucht Zeugen einer Sachbeschädigung. In dem Zeitraum von Montag, 13. Januar, bis Freitag, 24. Januar, 15.30 Uhr, wurde ein in Zell in der Straße Notenau abgestelltes Auto, grauer 5er BMW beschädigt.

Die Schadenshöhe ist nicht bekannt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Zell unter Telefon 06542/98670 in Verbindung zu setzen.

(red/iro)