Landschaft : Winzer und Wanderer sollen von der Flurbereinigung in Kröv profitieren

Winzer und Wanderer sollen von der Flurbereinigung in Kröv profitieren

Kröv Weinbergsparzellen sollen zur leichteren Bewirtschaftung künftig zusammengelegt werden.

Wenn die Kröver am Palmsonntag traditionell den Kreuzweg zur Bergkapelle beten, führt sie der beschwerliche Fußweg nicht mehr ausschließlich an Weinreben vorbei. Je weiter man den Berg hinauf geht, desto öfter fällt der Blick auf Weinbergsbrachen. Birken und Nadelbäume und viele Dornen wachsen auf manchen Parzellen. Das verändert nicht nur das Aussehen der Kulturlandschaft, sondern ist auch ein Problem für die Bewirtschaftung der übrigen Rebflächen beispielsweise durch Vogelfraß. Auch der Schatten, den die auf den Brachen wachsenden Sträucher oder gar Bäume werfen, ist ein Problem Deshalb führt das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Mosel auf der 343 Hektar umfassenden Fläche ein Flurbereinigungsverfahren durch.

„Es ist ein sogenanntes Zweitbereinigungsverfahren“, erklärt Uwe Thömmes vom DLR. Das im Zuge der Erstbereinigung in den 1970er Jahren angelegte Wegenetz sei größtenteils noch gut. Auch der Entwässerung müsse nicht grundlegend gearbeitet werden. Das Hauptaugenmerk liegt in der maschinengerechten Umgestaltung der Weinberge. In der Zukunft müssen Rebflächen ökonomisch bewirtschaftet werden können. Die Pläne reichen vom Absenken von Bordsteinen über die Entfernung kleinerer Mauern und der Einrichtung von Wendemöglichkeiten bis zur Angleichung von Senken. Denn extreme Steigungen und Gefälle könnten beispielsweise zum Hindernis für Vollernter werden, erklärt Thömmes.