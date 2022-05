Mittelalterfest : Feuerschau, Bogenschießen und ein Bier im heißen Wasser trinken

Nach zweijähriger Pause treffen sich Mittelalterfreunde am kommenden langen Wochenende an der Burgruine Baldenau bei Hundheim. Foto: Strouvelle Christoph

Hundheim/Morbach Die Gemeinde Morbach lädt ein zum mehrtägigen Bogenspectaculum an der Burgruine Baldenau bei Hundheim. Was die Besucher beim Mittelalterfest am langen Christi-Himmelfahrt-Wochenende erwartet.

Ein weiteres Fest, das wegen der Corona-Pandemie zwei Jahre lang abgesagt werden musste, wagt am kommenden Wochenende einen Neustart: Die Gemeinde Morbach richtet von Christi Himmelfahrt bis zum darauffolgenden Sonntag ein zweites Mal das Bogenspectaculum an der Burgruine Baldenau bei Hundheim aus.

„Lange wussten wir nicht: Machen wir es oder machen wir es nicht“, sagt Dirk Rölleke, der mit seiner Frau Manuela die Organisation des Festes übernimmt. „Wir wussten lange nicht, wie sich die Corona-Vorschriften entwickeln.“ Doch die abklingenden Einschränkungen haben es möglich gemacht, dass von Christi Himmelfahrt bis zum darauffolgenden Sonntag (26. bis 29. Mai) 33 Gruppen mit etwa 300 Aktiven vier Tage lang an der Burgruine Baldenau ihre Zelte aufschlagen und dort leben und sich versorgen wie vor 1000 Jahren. Die Veranstaltung hat das Ehepaar Rölleke innerhalb von zwei Monaten organisiert. Normalerweise haben sie dafür ein halbes Jahr vorgesehen.

Klar ist: Die Mittelalterfreunde freuen sich, ihrem Hobby wieder nachgehen zu können, sagt Dirk Rölleke. Das hätten die ersten Veranstaltungen dieser Art gezeigt. „Wir brennen darauf, Märkte zu machen“, sagt er. Und auch der Besucherzustrom sei in diesem Jahr bisher enorm gewesen. „Wir rechnen mit gutem Zuspruch.“

Was die Besucher beim Bogenspectaculum in Morbach erwartet

Trotz der kurzen Vorbereitungszeit können sich die Besucher auf ein volles Programm freuen, auch wenn aufgrund der kurzen Planungszeit noch nicht klar sei, wann welcher Künstler auftritt, sagt Rölleke.

Neben den zahlreichen Lagern veranstaltet der Förderverein der Burgruine Baldenau wieder das traditionelle Bogenschießen. Ein besonderer Höhepunkt werden zwei mittelalterliche Hochzeiten sein: Zwei Paare, die standesamtlich bereits verheiratet sind, wiederholen ihr Ehegelöbnis im mittelalterlichen Stil. Eine dieser Zeremonien ist für Freitag, die andere für Samstag vorgesehen. Ein weiterer origineller Programmpunkt wird ein Zauberer sein. „In heißem Wasser liegen, Bier trinken und dem Treiben zuschauen“, beschreibt Rölleke dessen Angebot.

Am Samstag locken einige Mittelalterfreunde der Gruppe Fire and Friends bei Einbruch der Dunkelheit mit einer Feuerschau. Kasper der Gaukler und Aaron von der Rolle unterhalten mit Jonglage, das Duo Sivinum Musica und die Spilldeivel mit Musik. Für die Erwachsenen gibt es Axtwerfen und „Hau den Lukas“, für die Kinder wird erstmals eine Eulensuche organisiert. Kinder können auch auf sogenannten elektrisch betriebenen Wikibooten auf der Wiese herumfahren. Ebenfalls für Kinder ist das Angebot der Kita Morbach auf der Huhf, die an einem Tag Jungen und Mädchen schminken.

Erölse des Mittelalterfestes kommen der Burg Baldenau zugute

Der Markt öffnet mit seinen Verkaufsständen – hier ist auch für Speis und Trank gesorgt - am Samstag und am Sonntag um zehn Uhr. Der Erlös der Veranstaltung kommt dem Förderverein der Burg Baldenau zugute, der diese Gelder in den Unterhalt der Burg steckt. Zusätzliches Schmankerl für Museumsfreunde: Wer beim Burgenspektakel seinen Eintritt bezahlt hat, kommt kostenlos in den nahe gelegenen Archäologiepark Belginum, und umgekehrt.