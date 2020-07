Sitzung : Bolzplatz und Buswartehalle

Hetzerath In der nächsten Sitzung des Gemeinderates Hetzerath am Montag, 6. Juli, um 18 Uhr im Bürgerhaus geht es zunächst um die Erneuerung der Fahrbahn auf einer Teilstrecke der Straße Kirchgäßchen, den Bolzplatz Kirchgäßchen, den Abriss des Gebäudes in der Hauptstraße 4 und die Neugestaltung der Fläche.



