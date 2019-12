Konzert : Chor zu Gast in Himmerod

Bonn English Singers. Foto: TV/Bonn English Singers

Grosslittgen (red) Das Festival of Nine Lessons and Carols ist eine besondere Gottesdienstform der anglikanischen Kirche, deren Ursprung auf den Heiligabend des Jahres 1880 zurückgeht. Die „Bonn English Singers“ sind ein englischsprachiger Chor, der sich mit seinem Programm von den in Deutschland üblichen Repertoires absetzt.

