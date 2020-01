Handel : Überflüssig und ohne Logik

Elisa Czerny mit den Bons, die an einem halben Vormittag im Dorfladen Klausen angefallen sind. Sie kommen in den Restmüll, weil die Kunden sie nicht haben wollten, sie aber ausgedruckt werden müssen. Foto: Christina Bents

Bernkastel-Wittlich Seit gut einer Woche gilt in Deutschland die Bonpflicht. Ob ein Kunde will oder nicht, es wird ihm ein Bon ausgehändigt, auch bei Kleinstbeträgen. Einige Geschäftsleute und viele Kunden halten das für unnötig.

Von Christina Bents

„Bei uns gibt es Kunden, die kaufen jeden Morgen zwei Brötchen und eine Zeitung. Was macht es da für einen Sinn, jeden Morgen einen Bon auszudrucken, den der Kunde nicht braucht und nicht will“, fragt sich Josef Utters, von der Bäckerei Utters aus Dockweiler, die auch eine Filiale in Manderscheid betreibt. Der Grund für sein Unverständnis ist ein neues Gesetz, das am ersten Januar in Kraft getreten ist. Für alle Käufe muss in Geschäften ein Bon für den Kunden ausgedruckt werden. Die Kassensysteme sind so umgestellt worden, dass dieser Vorgang automatisch erfolgt. „Die Kunden meinen durchweg, dass es Quatsch ist.“ „Zudem“ ergänzt er, „haben Personen, die einen Bon wollten, ihn schon immer bekommen“.

Ärgerlich ist es für ihn die Bonpflicht auch, weil er vor zwei Jahren für vier Filialen Kassensysteme für insgesamt 20 000 Euro angeschafft hat, in denen jede Buchung zehn Jahre lang gespeichert wird und man so jede Transaktion nachvollziehen kann. Für ihn fehlt auch die Logik, weil es für Verkaufswagen keine Vorschriften gibt. „Dort gilt weiterhin, dass die Verkäuferin im Wagen die Waren zusammenrechnet und das Geld kassiert. Da gibt es keine Registrierkasse oder Bonpflicht.“ Zusammenfassend sagt er: „Aus meiner Sicht ist das Gängelei, die keinem was bringt.“

Ähnlich sieht man es in Klausen, wo der Dorfladen ebenfalls bei allen Beträgen, egal wie klein oder groß, automatisch einen Bon ausdrucken muss. Angelika Meyer sagt: „Die Leute finden das total überflüssig, und verstehen den Sinn dahinter nicht. Die meisten Bons werden ausgedruckt, die Kunden wollen sie nicht oder lassen sie liegen und wir entsorgen sie dann. Selbst bei einem Lutscher, den ich einem Kind verkaufe, kommt der Bon automatisch aus der Kasse.“ Eine große Pappkiste steht im Kassenbereich, in der die Bons gesammelt werden, bevor sie in den Restmüll kommen, denn sie werden auf Thermopapier gedruckt, das nicht ins Altpapier darf. „Für die Umwelt ist das zudem eine unnötige Belastung“, so Meyer. Auch finanziell macht sich die Bonpflicht für das Geschäft bemerkbar. „Die Papierrollen, auf denen die Bons gedruckt werden, sind sehr teuer. Das ist einfach nicht nötig“, sagt sie abschließend.

Renate Heinz, Kundin aus Wittlich: „Überall wird versucht auf Papier zu verzichten und zu digitalisieren, dann kommt so ein Gesetz raus. Das ist völliger Blödsinn. Wenn man sonst einen Bon haben wollte, hat man ihn doch anstandslos überall bekommen.“