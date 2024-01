Weil die Freier ausbleiben Vom Bordell zur Party- und Steak-Location – Das Blockhaus bei Longkamp

Longkamp · Am Blockhaus bei Longkamp legt der Bordellbetreiber und Gastronom Janni Gashi eine parkähnliche Anlage im Wald an. Wo derzeit noch Prostituierte ihre Dienste anbieten, sollen künftig Bands spielen und Steaks gegrillt werden. Was steckt dahinter?

12.01.2024 , 07:00 Uhr

Im Waldgelände neben dem Blockhaus bei Longkamp wird derzeit ein Park angelegt mit gepflasterten Wegen und Plätzen, auf denen Sitzgruppen zum Verweilen einladen sollen. Foto: Strouvelle Christoph

Von Christoph Strouvelle

Als Janni Gashi durch das Waldgelände am Blockhaus an der Auffahrt zur B50 geht, ist ihm die Begeisterung anzumerken. Denn der umtriebige Gastronom bereitet dort sein nächstes Projekt vor. Statt dem derzeitigen Bordellbetrieb sollen künftig Grill- und Musikfreunde auf ihre Kosten kommen. „Wir haben kranke Bäume weggenommen, damit die Sonne durchkommt. Dann sitzt man hier wunderschön“, sagt er und zeigt auf gepflasterte Wege und Inseln im Wald, auf denen dann Tische und Stühle stehen sollen. Fünf dieser gepflasterten Inseln sind bereits angelegt, doch es sollen noch weitere hinzukommen. „In der Holzhütte soll dann gegrillt werden“, sagt er.