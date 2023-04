Feuer in Dachwohnung Nach Brand mit Totem in Ürzig: Was die Polizei herausgefunden hat

Als in der Nacht zu Karfreitag vergangene Woche in Ürzig ein Wohnhaus in Brand geriet, ist ein Mann gestorben. Weitere Personen erlitten Rauchvergiftungen und mussten ins Krankenhaus. Am Mittwoch dieser Woche (12. April) hat ein Brandgutachter im Auftrag der Staatsanwaltschaft Trier die Brandstelle in Ürzig untersucht. Auch Kriminalbeamte der Polizei Bernkastel-Kues waren an den Untersuchungen beteiligt.