Bernkastel-Wittlich : Brandgefährliche Ernte im Sommer

Folgen der Trockenheit: Flächenbrand zwischen Bausendorf und Kinderbeuern. Foto: Christian Moeris

Bernkastel-Wittlich (red) Viele Feuer und Mähdrescherbrände im trockenen Sommer: Einer der spektakulärsten: Bei Morbach brannte ein 35 000 Quadratmeter großes Getreidefeld, 50 Feuerwehrleute waren vor Ort. Zudem ging unter anderem bei Heidweiler (VG Wittlich-Land) ein Mähdrescher in Flammen auf, bei Schladt (VG Wittlich-Land) verbrannten ein Traktor und eine Heuballenpresse und auf einem ehemaligen Kornfeld an der B 49 zwischen Kinderbeuern und Bausendorf ging ein Mähdrescher in Flammen auf.

