Verhandlung schnell beendet Prozess wegen schwerer Brandstiftung: Angeklagte unterbricht Richter ständig – und beschwert sich

Trier/Wittlich · Eine 63-jährige Frau steht derzeit in Trier vor Gericht, weil sie in ihrer Wohnung in Wittlich Feuer gelegt haben soll. Der zweite Prozesstag war ein kurzer – worüber sich die Frau mehrfach beschwert hat.

04.11.2023, 12:21 Uhr

Foto: dpa/David-Wolfgang Ebener

Der zweite Verhandlungstag wegen besonders schwerer Brandstiftung vor der Dritten Großen Strafkammer des Landgerichts Trier war nur ein kurzer, ein sogenannter Sprung-, Schiebe- oder Kurztermin. Diese werden in der Regel dann eingelegt, wenn sonst die Abstände zwischen den Verhandlungstagen zu lang wären. Derzeit muss sich vor der Kammer um den Vorsitzenden Richter Armin Hardt eine 63-jährige Frau aus Wittlich verantworten, weil sie im Februar 2022 in ihrer Wohnung in der Kreisstadt unter erheblich verminderter Schuldfähigkeit ein Feuer entfacht haben soll.