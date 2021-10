Tiere : Jagdhunde aus dem Kreis Bernkastel Wittlich legen Prüfung ab

Klausen (red) Die sogenannte Brauchbarkeitsprüfung in den Revieren um Klausen haben 23 von 26 angetretenen Jagdhunden bestanden.

Der Gesetzgeber schreibt bei Such- und Bewegungsjagden sowie bei der Ausübung der Jagd in den Revieren zwingend „brauchbare Jagdhunde“ vor. Um ein solcher zu werden, müssen am Prüfungstag viele Fächer in Feld, Wald und Wasser absolviert werden. Diese erlernten die Hunde und Jäger sechs Monate lang in wöchent­lichen Trainingseinheiten.