Lernen umdenken Künstliche Intelligenz in Schulen: Bringt neue Technik das Ende der Schulnoten?

Sie lässt sich nicht bremsen. Die Künstliche Intelligenz (KI) hat unser Leben längst grundlegend verändert, und diese Entwicklung wird noch viel schneller voranschreiten, als wir es uns vorstellen können. Dieser Meinung ist Christoph Maerz: IT-Spezialist, Experte für moderne Arbeitsplätze, Entwickler, Trainer – in vielen Bereichen ist der 44-Jährige aus Schweich unterwegs. Seit etwa einem Jahr arbeitet er am Deutschen Forschungsinstitut für Künstliche Intelligenz in Kaiserslautern und leitet dort das Team, das sich mit Sprachmodellen befasst.