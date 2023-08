Tourismus und Brauchtum Tradition an der Mosel: Was es heißt, ein Moselblümchen zu sein...

Seit mehreren Jahren ist es ein Spektakel für Einheimische und für Touristen: Zur Eröffnung des Weinfests der Mittelmosel in Bernkastel-Kues treffen sich jeweils am ersten Tag des Festes, am Donnerstagabend, Frauen aller Altersgruppen auf dem Marktplatz. Dazu kleiden sie sich in die traditionelle Tracht der Winzerfrauen. Was vor mehreren Jahren als Treffen einer kleinen Gruppe begann, hat sich zu einem Großereignis entwickelt.