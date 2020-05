Breitband : Kreis erhält 1,4 Millionen Euro für Infrastruktur 

Bernkastel-Wittlich Die Breitband-Infrastrukturprojekte im Landkreis Trier-Saarburg, Bernkastel-Wittlich und Südliche Weinstraße erhalten zusätzliche Landesmittel in Höhe von insgesamt über 4,3 Millionen Euro. Davon entfallen rund 1,4 Millionen Euro auf den Landkreis Bernkastel-Wittlich.

Insgesamt werden im Projekt 565 Kilometer Glasfaser neu verlegt“, so Lewentz.Der abstrakte Begriff der Digitalisierung werde in der Corona-Krise zusehends konkret, so der Minister. Schlagworte wie Home-Office, Video-Konferenz und virtuelles Klassenzimmer würden Alltag und für einen Großteil der Bürger werde Digitalisierung in diesen Tagen erfahr- und erlebbar. Die Digitalisierung helfe darüber hinaus vielen Unternehmen, weiterhin funktionsfähig zu bleiben und die Versorgung aufrechtzuerhalten.