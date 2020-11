Soziales : Brezeln auch ohne Feuer und Martinsumzug

Brezeln für St. Martin in Lüxem Foto: TV/Karl-Josef Schiffer

Wittlich-Lüxem (red) Martinsumzüge gab es in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nicht. Aber so ganz wollte man in Lüxem diese schöne Tradition nicht ausfallen lassen. Daher hatten die Lüxemer Musiker beschlossen, die Kinder mit Brezeln aus der Bäckerei Ambrosius zu überraschen.

