Finanzen : Bringt der Doppelhaushalt den Dörfern Vorteile? Ein Stimmungsbild aus der VG Thalfang

Thalfang Bürgermeisterin Vera Höfner verspricht sich von der Einführung von Doppelhaushalten Vorteile für die Gemeinden und für die Verwaltung der VG Thalfang. Einige Ortsbürgermeister sehen das anders.

In den Ortsgemeinden und den Zweckverbänden der Verbandsgemeinde (VG) Thalfang soll eingeführt werden, was das Land Rheinland-Pfalz schon länger praktiziert: Die Verwaltung hat den Ortsgemeinden vorgeschlagen, Doppelhaushalte einzuführen. Das bedeutet, dass deren Finanzen nicht nur für das aktuelle Jahr, sondern gleich für zwei Jahre im Voraus geplant werden.

„Ein Doppelhaushalt ist dennoch nicht in Stein gemeißelt“, sagt Höfner. Nachtragshaushalte seien möglich, um auf notwendige Änderungen reagieren zu können. Der jeweilige Gemeinderat könne sein Etatrecht im vollen Umfange weiterhin ausüben. Die Aufstellung eines Nachtragshaushaltes sei in der Regel weniger aufwendig als die Aufstellung des Gesamthaushaltsplanes, sagt Höfner.

Die jeweiligen Ortsbürgermeister sehen die Einführung eines Doppelhaushalts differenziert, hat eine Umfrage bei einigen Amtsträgern ergeben. Die Ortsgemeinde Schönberg hat die Einführung eines Doppelhaushalts in seiner jüngsten Sitzung einstimmig abgelehnt. „Wer weiß, was wir nächstes Jahr vorhaben“, heißt es aus den Reihen der Mitglieder. Vorteile habe der Ort nicht, eher die Verwaltung. „Ich kenne die Schlüsselzuweisungen und die Steuereinnahmen im kommenden Jahr nicht“, sagt Ortsbürgermeister Harald Prümm. „Für mich ist das ein Vabanquespiel.“

„Das hängt von der Größe der Ortsgemeinde ab“, differenziert Burkhard Graul, Ortsbürgermeister von Thalfang. Beim Zweckverband der zwölf Gemeinden und beim Forstverband Thalfang habe man bereits einen Doppelhaushalt eingeführt. In der Ortsgemeinde Thalfang will es Graul beim jährlichen Haushalt belassen, da in einer solch großen Gemeinde mehr Projekte anstünden als in den kleinen Orten.