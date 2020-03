Bruch : Bruch baut an für fast eine Million

Bruch Das Bürgerhaus der Gemeinde ist in der alten Dorfschule und musste energetisch saniert werden. Doch daraus wurde mehr.

Nötig ist das, weil das Bürgerhaus jetzt schon fast täglich als Treffpunkt von der Dorfbevölkerung genutzt wird. Der Musikverein und der Kirchenchor proben hier, der Sportverein bietet Zumba- und Gymnastikkurse an, es finden Seniorennachmittage statt, Karneval wird mit mehreren Veranstaltungen hier gefeiert. Pro Jahr werden etwa 20 Geburtstagsfeiern in dem Haus gefeiert. Dazu kommen weitere Familienfeiern wie Kommunionen, die Kirmes oder der Eifelmarathon, der gemeinsam mit dem Eifelverein mit 500 Teilnehmern hier angeboten wurde.

Jetzt wäre eine energetische Sanierung mit einer neuen Dacheindeckung, Dämmung und Lüftungsanlage notwendig gewesen. Bei den Zusammenkünften zwischen Gemeinderat, Vereinsvertretern und Architekt hat sich aber schnell herausgestellt, dass man im Zuge dieser Arbeiten das Bürgerhaus auch von seinem Raumangebot für die nächsten Jahrzehnte weiterentwickeln will. Walter Schmitz sagt: „Eine Terrasse für Sektempfänge haben sich die Bürger beispielsweise schon lange gewünscht. Bisher standen die Stehtische an der angrenzenden Wiese. Und so kam eins zum anderen.“ Architekt Michael Simon berichtet: „Es wird jetzt nicht alles umgekrempelt. Was noch in Ordnung ist, bleibt. Neu ist der Anbau, bei dem den Bruchern wichtig war, dass der Schulcharakter erhalten bleibt. Das haben wir berücksichtigt. Wenn es fertig ist, wird es energetisch auf dem aktuellen Stand sein und den Bürgern mehr Möglichkeiten geben, sich zu treffen und die Dorfgemeinschaft lebendig zu erhalten.“