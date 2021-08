Kommunales : Baugebiet im Krummenau kommt, das Wasser auch

Bruch In der Brucher Ratssitzung wurde die Erschließung des Neubaugebiets „Im Krummenau“ vergeben. Bei den Planungen gab es Diskussionen, ob das Gebiet von Hochwasser betroffen sein könnte. Nach den starken Unwettern im Juli stand dort Wasser.

„Im Nachhinein ist man immer schlauer“. Das könnte auch in Bruch irgendwann einmal so sein, denn aktuell ist nicht wirklich klar, ob bei einem Hochwasser der Salm Häuser im Baugebiet „Krummenau“ beschädigt werden könnten.

Nach dem Hochwasser im Juli war auch tatsächlich Wasser in der Krummenau, wie Ortsbürgermeister Walter Schmitz bestätigt. Er sagt: „Ja, es war Wasser dort.“ Er sieht darin aber keinen Grund, das Neubaugebiet zu kippen. Das begründet er so: „Wenn man sich an die Vorgaben hält, beispielsweise keinen Keller zu bauen, wie wir es empfehlen, kann man dort bauen.“ Und: „Wir haben nach dem Hochwasser die Graskante, an der man genau gesehen hat, wie weit das Hochwasser gekommen war, vermessen und es war unterhalb des geplanten Baubereichs.“