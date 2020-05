Kostenpflichtiger Inhalt: Landwirtschaft : Brucher Jungbauer setzt neue Schwerpunkte: Hühner statt Schweine

Maximilian Heyer aus Bruch, hier mit seinem Unkrautstriegel, den er für die biologische Bearbeitung der Felder angeschafft hat, stellt den elterlichen Landwirtschaftsbetrieb auf Ökolandbau um. Foto: Christina Bents

Bruch Junglandwirt Maximilian Heyer stellt den Betrieb seiner Familie von konventionell auf biologisch um. Dabei sollen auch 2000 Hühner ein neues Zuhause finden.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christina Bents

Es ist ein gut überlegter Weg, den Maximilian Heyer beruflich einschlagen will. Der junge Mann aus Bruch will den landwirtschaftlichen Betrieb seiner Eltern übernehmen, auf dem bis 2015 Schweine gemästet wurden. Dabei will er einiges umstellen. Mit seinen 27 Jahren ist er gerade dabei, seine landwirtschaftliche Ausbildung abzuschließen. Davor hat er in Bonn und Amsterdam Volkswirtschaft studiert.

Er berichtet: „Für mich war es wichtig, auch etwas anderes gelernt und gesehen zu haben. Es ist gut, mal aus dem Betrieb herauszukommen und über den Tellerrand zu schauen. Man bekommt einen anderen Blickwinkel.“ Lächelnd ergänzt er: „Und mit Zahlen umgehen zu können, kann auch bei einem Landwirt nicht schaden.“

Info Zahlen und Fakten Der Anteil der ökologisch bewirtschafteten Landfläche an der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche ist von 5,9 Prozent im Jahr 2010 auf 9,1 Prozent im Jahr 2018 angestiegen. Insgesamt wurden Ende 2018 in Deutschland mehr als 1,5 Millionen Hektar ökologisch bewirtschaftet. Während die Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe in diesem Zeitraum rückläufig war, ist die Zahl der Ökobetriebe von etwa 22 000 auf knapp 32 000 angestiegen. Ende 2018 wirtschafteten zwölf Prozent aller landwirtschaftlichen Betriebe ökologisch. Quelle: oekeolandbau.de

Durch seinen Cousin, der bereits Biolandbau betreibt, ist sein Interesse an dieser Art der Landwirtschaft geweckt worden. „Man muss mit der Natur arbeiten, die Menschen möchten das immer mehr. Zudem habe ich da auch richtig Lust drauf.“

Im vergangenen Jahr hat er damit begonnen, den Betrieb seiner Eltern auf ökologischen Landbau umzustellen. Das bedeutet: Er setzt keine Spritzmittel und Mineraldünger mehr ein, sondern setzt auf Biokompost, Fruchtfolge, Unkrautstriegel (Gerät zur mechanischen Unkrautbekämpfung) und verschiedene Pflanzen. „Man muss kreativ werden und ausprobieren, wann beispielsweise die verschiedenen Zeitpunkte der Keimung der Pflanzen sind, damit man keine Schwierigkeiten mit Ungräsern bekommt, die Nährstoffe entziehen.“

Für das erste Jahr ist er zufrieden, wenn auch noch nicht alles perfekt klappt. Neben den Arbeiten im Ackerbau bereitet er sich auf seine Abschlussprüfung vor und auf den Einzug neuer tierischer Mitbewohner. Im Laufe der nächsten Monate wird ein Teil der ehemaligen Schweineställe zu Hühnerställen umgebaut. Erste Abrissarbeiten im Stall hat er mit seinem Vater, der 65 Jahre alt ist und in Spitzenarbeitszeiten weiter mithelfen wird, schon vorgenommen. Ein Stalleinrichter hat sich die Bauten angesehen, und Maximilian Heyer hat sich dem Bioland-Verband angeschlossen. In mehreren Ortstreffen, Tagungen und Lehrgängen hat er sich über den biologischen Landbau und die Hühnerhaltung informiert. „Da ist schon viel Neues dabei, was man in der Ausbildung zur konventionellen Landwirtschaft nicht lernt.“

Den Hühnern stehen, wenn alles klappt, im Winter zwei Ställe zur Verfügung, in denen vorher jeweils 400 Schweine lebten. In einem Stall können sie fressen und Eier legen. Der zweite Stall, zu dem es mehrere Durchbrüche geben wird, ist ein sogenannter Kaltstall, indem sich die Hühner unterstellen können, wenn sie nicht auf der Wiese sind. Ein Sandbad bekommen sie ebenfalls zur Verfügung gestellt. Und ein Acker, der direkt an die Ställe grenzt, wird für sie zur Auslauffläche hergerichtet. „Die Hühner werden hier sehr viel Platz haben, sogar mehr als im Biolandbau vorgesehen.“