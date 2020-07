Feier : Bruderschaftstag: Feier im Freien

Foto: Peter Zenner Foto: TV/Peter Zenner

Heidweiler (red) Am traditionellen Bruderschaftsfest in Heidweiler zelebrierte Dechant Johannes Jaax in diesem Jahr bei schönem Wetter einen Open-Air-Gottesdienst. Die Gottesdienstbesucher konnten mit dem nötigen Sicherheitsabstand beim Bildstock, dem sogenannten „Bildchen“, gemeinsam die Feier unter freiem Himmel erleben. ⇥ Foto: Peter Zenner