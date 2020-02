Engagement : Brückenbauer treffen sich zum Gedankenaustausch

Wittlich Wittlicher Initiative hilft bedürftigen Menschen und sucht Nachwuchs.

So wie Marita unterstützt die Wittlicher Brücke regelmäßig mehr als 150 Menschen. Die Fahrten zu Ärzten, Krankenhäusern und zum Einkaufen machen den größten Anteil der ehrenamtlichen Hilfen aus. Kleine handwerkliche Hilfen im Haushalt, am Computer, am Fernseher oder auch ganz einfach der Besuch, das gute Gespräch oder auch das Vorlesen eines guten Buches haben sich die rund 30 Mitmacher bei der Brücke auf ihre Fahnen geschrieben.

Wolfgang Schmitt-Kölzer, Sprecher der Brücke, erklärt den Ablauf so: „Die meisten Erstkontakte und Anfragen kommen aufgrund der wöchentlichen Meldung in der Wittlicher Rundschau oder über den Flyer zustande. Auswärtige Anfragen, meist Anfragen von Kindern für ihre in Wittlich lebenden Eltern, kommen über die Internetseite www.bruecke.de. Ebenfalls empfehlen zufriedene Kunden die Brücke ihren Freunden und Bekannten. Die Anfragen werden an die Koordinatorinnen und Koordinatoren der Bereiche Fahrdienst, kleine Hilfen im Haushalt und Hausbesuche weitergegeben. Diese organisieren dann konkret die Hilfen.“