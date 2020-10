Geschichte : Der lange Weg zur Brücke

Eine wichtige – nicht nur innerstädtische – Verbindung ist die Brücke in Bernkastel-Kues. Im Frühjar 2021 wird sie für einige Zeit gesperrt. Foto: Klaus Kimmling

Bernkastel-Kues Im Frühjahr 2021 wird die Brücke in Bernkastel-Kues wegen der Bauarbeiten in Kues vorübergehend gesperrt. Ein Blick in die Geschichte dieses wichtigen Bauwerks.

Von Florian Görres

Für die Menschen, die in Bernkastel-Kues leben, gehört die Brücke, die die beiden Stadtteile Bernkastel und Kues verbindet, zum Leben. Sie ist nicht wegzudenken. Allerdings müssen sich die Menschen mit dem Gedanken an eine fehlende Brücke anfreunden, denn im Frühjahr 2021 wird sie im Rahmen der Sanierung der Cusanusstraße für einige Wochen für den Verkehr gesperrt werden müssen, was für viele Verkehrsteilnehmer weitere Wege bedeuten wird. Die geplate Sperrung ist ein Anlass, um einmal in die Geschichte zu blicken.

Die Brücke zwischen Bernkastel und Kues ist in ihrer heutigen Form wohl bekannt. Nur die wenigsten wissen aber wohl, wie lange die Menschen darauf warten mussten, und dass der Deutsch-Französische Krieg mit dem Moselübergang zu tun hatte.

Über die Brücke zwischen Bernkastel und Kues führt heute die vielbefahrene L 47. Über diesen Luxus hätte man sich vor 200 Jahren noch gefreut. Bis die Mosel so selbstverständlich überquert werden konnte, brauchte es ein ganzes Stück Überzeugungskraft. Akten aus dem Landesarchiv Koblenz zeichnen die lange Entstehungsgeschichte der Brücke nach: Schon 1847 sollte Preußenkönig Friedrich-Wilhelm IV. die erhoffte Verbindung bringen. Als der Monarch auf seiner Reise von Koblenz nach Trier auch in Bernkastel halt machte, ermöglichte man ihm den Weg über die Mosel mithilfe einer kurzfristigen Schiffsbrücke, also einer Aneinanderreihung von Schiffen oder anderen Schwimmkörpern. So sollte der König höchst selbst von der Notwendigkeit einer festen Brücke zwischen Bernkastel und Kues überzeugt werden. Die Bemühungen waren allerdings vergebens und unter Friedrich-Wilhelm IV. blieb Bernkastel brückenlos.

Das änderte sich erst im Nachgang des Deutsch-Französischen Krieges 1870/71. Inzwischen war mit Wilhelm I. der erste deutsche Kaiser an der Macht und die preußische Administration erkannte die strategischen Vorteile eines Moselübergangs zwischen Bernkastel und Kues. Schon während des Krieges hatten zwei provisorische Schiffsbrücken die beiden Moselufer zu militärischen Zwecken verbunden. Diese wurden mit Ende des Krieges zwar wieder abgebrochen, im Februar 1871 wurde dann aber endlich vom Ministerium für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeit mitgeteilt „daß eine stehende Brücke über die Mosel im Zuge der Trier-Mainzer-Staatsstraße bei Berncastel und zwar mit massiven Pfeilern und eisernem Oberbau auf Staatskosten ausgeführt werde“.

Der Bau begann im Folgejahr und forderte zwei Todesopfer. Im November 1874 konnte die Brücke dann unter Schmuck und Feierlichkeiten eröffnet werden. Ihre Stabilität, zu Beginn lediglich durch einen Lastwagen, der von vier Pferden gezogen wurde getestet, durfte die Brücke in den folgenden Jahren unter Beweis stellen. Mehrere Hochwasser sowie zahlreiche Eisschollen im Winter 1892/93 konnten die Brücke nicht erschüttern. Selbst während der Bombardements im Zweiten Weltkrieg verband das Bauwerk zuverlässig die mittlerweile zusammengehörigen Orte Bernkastel und Kues miteinander.

Am 11. März 1945 waren es schließlich deutsche Pioniere, die die Brücke nach über 70 standhaften Jahren sprengten, wahrscheinlich um kurz vor Kriegsende ein Vorrücken der Alliierten zu verhindern oder zumindest zu verlangsamen.