Architektur : Möhrings Architekturwelt im Brückentor

Traben-Trarbach Am Freitag, 18. Oktober, wird in Traben-Trarbach die erste und wohl einzige Dokumentation zum Werk des Berliner Jugendstilarchitekten Bruno Möhring (1863 - 1929) eröffnet. Stadtbürgermeister Patrice Langer und die Projektleiterin der Ausstellung, Heidrun Bernitt, laden für 17 Uhr zunächst im Bürgersaal in Traben zu einem Empfang ein.

Dazu kommen in Buckow das Brecht-Weigel-Haus, in Mainz der Traubensaal in der Kellerei Kupferberg und in Brandenburg das Haus Lehmann. In Oberhausen befinden sich die Siedlung Grafenbusch und weitere Gebäude, in Burg (Spreewald) steht der Bismarckturm und in Lauchhammer die Grundhof Siedlung. Vielen bekannt ist die Maschinenhalle der Zeche Zollern in Dortmund und natürlich das Museo del Chopo in Mexico City, ursprünglich eine Ausstellungshalle auf der Industriemesse in Düsseldorf 1902. In Berlin sind neben Möhrings Wohnhaus noch drei Brücken, der Bahnhof Bülowstraße und einige Wohnblocks erhalten.