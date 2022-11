Buchvorstellung : Die „Schönheit ohne Schminke“ in einem Buch

Das Buch "Eifelmaare" wurde in der Stadtbücherei Wittlich vorgestellt. Foto: Bents Christina

Wittlich Im Eifelverlag ist ein Buch mit dem Titel „Eifelmaare“ erschienen. Dabei wurden neue Perspektiven bei den großformatigen Fotos und neue Erkenntnisse bei den Texten eingearbeitet. Bei einer Lesung in der Stadtbücherei wurde es vorgestellt.

Das Geologie nicht langweilig oder trocken sein muss, hat sich bei der Lesung in der Stadtbücherei Wittlich gezeigt. Das Buch „Eifelmaare“ von Gabriele Steinicke, Achim Gaasterland und Bruno P. Kremer wurde dort gezeigt. Einleitend berichteten Bürgermeister Joachim Rodenkirch und Dr. Martin Koziol, Leiter des Maarmuseums Manderscheid und des Vulkanhauses Strohn, dass es die Eifel als landschaftliche Schönheit nicht leicht gehabt hat. Johann Wolfgang von Goethe habe sich die Landschaft der Eifel nicht erschlossen, berichtet Rodenkirch und Koziol ergänzt: „Die Eifel war verschrien als preußisch Sibirien. Durch das Schiefergestein ist einfach nichts gewachsen und einige Menschen sind deshalb nach Amerika ausgewandert. Eine Missernte konnte man noch verkraften, aber bei der zweiten wurde es eng.“

Doch die Wahrnehmung hat sich geändert, die Eifeldichterin Clara Viebig hat von der Eifel geschwärmt als „das Land, das mich beredet macht, selbst wenn ich stumm bleiben möchte“, und der Heimatdichter Hermann Löns nahm die Eifel als „Schönheit ohne Schminke“ wahr.

Info Die Entstehung des Buches Eifelmaare Die Autoren Gabriele Steinicke, Achim Gaasterland und Bruno P. Kremer haben über zwei Jahre an dem Buch gearbeitet, weil sie die Eifel zu allen Jahreszeiten zeigen wollten. Dazu sollte es auf einen aktuellen wissenschaftlichen Stand gebracht werden und durch seine Beschreibungen, für jeden interessant und aufschlussreich sein, so Gabriele Steinicke. Es hat 144 Seiten ist ein Hardcover, im Eifel-Verlag erschienen und kostet 29,90 Euro. chb

Dieser Schönheit kann man im Buch gleich am Anfang auf fünf doppelseitigen Fotos auf sich wirken lassen. Dort sind verschiedene Maare zu verschiedenen Jahreszeiten und aus unterschiedlichen Perspektiven gezeigt, etwa das Trautzberger, das zu den kleinsten zählt. 2011 wurde es rekultiviert und hat sich innerhalb weniger Tage wieder mit Wasser gefüllt. Das Hetsche Maar ist mit einem Durchmesser von rund 50 Metern das kleinste. Das Ulmener Maar ist von oben abgelichtet, das Immerather Maar zeigt sich in einer Frühlingsblüten-Ansicht und das Schalkenmehrener Maar in einer Winterabendsonne-Stimmung.

Die große Vielfalt der Eifelmaare hat Dr. Martin Koziol erklärt. Er begann mit Schlackenkegeln, die sich über der Erdoberfläche befinden und den Maartrichtern, die sich in Hohlform in der Erdoberfläche befinden. Er berichtete, dass Maare sehr gesellig seien und häufig mehrere auf einer Linie zu finden sind, wie beispielsweise bei der Mosenberggruppe, die vom Aussichtsturm Landesblick gut zu erkennen ist. Zum Eckfelder Maar weiß er zu berichten, dass es eine subtropische Landschaft von vor 45 Millionen Jahres abbildet, in der es keine Jahreszeiten und keine Klimazonen gab. „Und es scheint, als würden wir uns wieder in diese Richtung bewegen“, so der Wissenschaftler.

In der Eifel gibt es insgesamt 82 Maare, davon sind 14 mit Wasser gefüllt und sechs mit Moor. Bei dem mit Moor gefüllten Maaren, wies Dr. Martin Koziol darauf hin, dass in Deutschland schon mehrere Hundert Moorleichen gefunden worden und viele davon seien gefesselt gewesen.

„Wir Geologen wissen schon viele spannende Dinge“, deutet er geheimnisvoll an. Das vorgestellte Buch ist in sechs Bereiche aufgeteilt. Zunächst geht es um den Wandel in der Wahrnehmung der Eifeler Landschaft, dann um die vier Vulkanfelder in der Eifel, es wird von den Maaren als besondere Vulkane berichtet, dem Laacher See ist ein Abschnitt gewidmet, den Fossilien und es gibt Hinweise, wie man die Eifelnatur aktiv erfahren, erkunden und erleben kann, etwa in den Geoparken der Eifel.