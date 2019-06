Engagement : Buddeln für Senioren

Foto: Gesa Ohlsen. Foto: Foto: Gesa Ohlsen

Wittlich (red) Die 72-Stunden-Aktion ist auch in der Seniorenresidenz St. Paul ein voller Erfolg gewesen. Der Projektauftrag der Aktion in diesem Jahr ging an die Wittlicher Georgspfadfinder mit der Aufgabe, den erst vor zwei Jahren frisch angelegten Garten hinter dem ehemaligen Kloster St.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken