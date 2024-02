Ideen für die Zukunft gesucht Ein Besuch in der Thalfanger Bücherei: Was sie zu bieten hat – und was fehlt

Am späten Nachmittag ist es ruhig in der Bücherei der Verbandsgemeinde Thalfang. „Heute waren die Leute direkt da, als ich geöffnet hatte“, sagt Petra Schmidt, die die Bücherei leitet und von Karin Bickler unterstützt wird. Acht Erwachsene und fünf, sechs Kinder seien an diesem Donnerstag während der Öffnungszeiten von 14 bis 18 Uhr da gewesen, um Bücher auszuleihen – weniger als üblich. Sonst sind es auch schon mal bis zu 30 Besucher, die in der Bücherei im ersten Stock des Hauses der Gemeinschaft nach Lesestoff suchen, sagt Schmidt. 1500 Bücher stehen für Erwachsene zur Auswahl, nach Autoren sortiert, sagt sie. Fast ausschließlich sind es Romane. Früher seien auch viele Sachbücher wie Gesundheitsliteratur darunter gewesen, doch mit der immer stärkeren Verbreitung des Internets informierten sich die Menschen zunehmend über ihren Computer.