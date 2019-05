später lesen Bücherflohmarkt Bücherflohmarkt: Jetzt anmelden Teilen

Twittern

Teilen



Bücherwürmer aufgepasst: Am Samstag, 22. Juni, ist in Wittlich ab 10 Uhr großer Buchflohmarkt. Der in Wittlich seit mittlerweile zehn Jahren organisierte Buchflohmarkt findet wie immer im Juni statt. red