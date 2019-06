Flohmarkt : Büchertrödel im Alten Rathaus

Wittlich (red) Das Kulturamt der Stadt Wittlich bietet anlässlich des Bücherflohmarkts am Samstag, 22. Juni, von 10 bis 17 Uhr, Kunstkataloge aus dem Archiv kostenfrei zum Mitnehmen an. Interessierte können im Foyer des Alten Rathauses am Marktplatz stöbern und sich Drucksachen aussuchen.

