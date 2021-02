Ökologie : Bürger engagieren sich für Artenvielfalt: Büdlich wird bunter

Artenvielfalt und Insektenschutz stehen im Vordergrund einer Aktion in der Ortsgemeinde Büdlich. Im ersten Schritt entstehen bienfreundliche Wiesen (Symbolfoto links). Auch eine Pflanzaktion wurde bereits gestartet. Foto: Ilse Rosenschild

Büdlich Ortsgemeinde will etwas für die Artenvielfalt tun und bienenfreundlich werden. Dabei hilft auch ein Landesprogramm.

Büdlich soll bunter werden. Diese Ziel hatte sich eine Gemeinschaft von Büdlichern gesetzt, die sich zu einem Netzwerk „Blühende Landschaft“ zusammengeschlossen hatten. Die Absicht der Gruppe, bei der unter anderem Ortsbürgermeister Jörg Schönenberger und seine Ehefrau Beatrice und der Beigeordnete Andreas Paulus und dessen Ehefrau Sonja engagieren, ist allerdings nicht nur, mehr Farbe in das 210-Einwohner-Dorf zu bekommen.

Das erste und einfachste Vorhaben war es denn auch, gemeindeeigene Flächen deutlich seltener, am besten nur noch ein- bis zweimal im Jahr zu mähen. Und zwar erst dann, wenn die Blüte vorüber ist, damit die Insekten auch Nahrung finden. Als Ergänzung oder Alternative zum Mähverzicht kann man auch geeignete Samenmischungen auf die fraglichen Wiesen ausbringen.

Und dann kam eine Portion Glück ins Spiel. Schönenberger, hauptamtlich stellvertretender Schulleiter an einer Förderschule, bekam ein Schreiben vom Landesinnenministerium auf den Tisch, wo auf ein sogenanntes Dorfdurchgrünungsprogramm hingewiesen wurde. Schönenberger war klar: „Das könnte den Prozess erheblich beschleunigen.“

Der Antrag wurde gestellt, und auf Anhieb bekamen die Büdlicher 14 800 Euro. Eine Bedingung ist an das Geld geknüpft: Gefördert wird mit 80 Prozent, 20 Prozent muss die Gemeinde selbst aufbringen. Das habe man in Form von Eigenleistungen gemacht. Im vergangenen Jahr haben die Büdlicher, beraten vom Gartenexperten Gerd Tholl, Sträucher und Stauden angepflanzt, unter anderem Schneeball, Pfaffenhütchen und Felsenbirne. Schönenberger staunt: „Da hat sich schon viel getan.“ Im Frühjahr sollen noch regionaltypische Obstbäume gepflanzt werden. Doch nicht nur die Insekten sollen es in Büdlich gut haben. Geplant sind auch Flächen im Grünen, wo Bänke und Tische aufgestellt werden müssen, damit Menschen sich begegnen können. Auch ein Bouleplatz ist im Entstehen begriffen.