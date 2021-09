Kommunalpolitik : Büdlicher Burgkopf ist bald kahl

Sogenannte „Buchdrucker“, eine Käferart aus der Familie der Fichtenborkenkäfer, machen auf dem Burgkopf Probleme. Foto: dpa/Andreas Arnold

Büdlich Der Ortsgemeinderat hat den Haushalt für 2021 verabschiedet.

Der Burgkopf bei Büdlich wird in absehbarer Zeit seine Optik massiv verändern. Denn dort sind zahlreiche Fichten vom Borkenkäfer befallen. Damit hat sich der Ortsgemeinderat Büdlich in seiner jüngsten Sitzung auseinandergesetzt.

Fichten drohen umzufallen, und auch im weiteren Verlauf des Nordhangs seien inzwischen Bäume von dem Schädling befallen, sagt Ortsbürgermeister Jörg Schönenberger. Mehrere Möglichkeiten, den Hang von den befallenen Bäumen zu befreien, habe man gemeinsam mit dem Forst diskutiert, sagt Schönenberger. Zudem habe man Ende August die Problematik in einer Bürgerinfoveranstaltung besprochen. „Der Burgkopf ist identitätsstiftend“, sagt er. Der Ortsbürgermeister hat bei der Veranstaltung wahrgenommen, dass die Anwesenden für eine großflächige Rodung seien, die vom Wanderweg, also von der dort verlaufenden Traumschleife her erfolgen soll. Bei einer Teilentfernung lediglich der befallenen Bäume entstehe zwar keine Kahlfläche. Aber es blieben immer wieder Sicherheitsbedenken. „Die Wanderstrecke müsste dann gesperrt werden“, sagt Schönenberger.

Das Gelände auf dem Burgkopf soll nach den Rodungsarbeiten wieder aufgeforstet und die Traumschleife wieder hergestellt werden.

Bei allem Unbill sieht Schönenberger zwei positive Aspekte: Die Arbeiten böten die Chance, den Ort mehr in die Traumschleife zu integrieren. Und zum zweiten böte sich durch die jetzt anstehenden Rodungsarbeiten die Möglichkeit, von den derzeit gestiegenen Holzpreisen zu profitieren.

Dazu hat der Ortsgemeinderat in gleicher Sitzung den Haushalt für das Jahr 2021 beschlossen. Der Ergebnishaushalt der rund 200 Einwohner zählenden Ortsgemeinde weist bei Erträgen von 339 420 Euro einen Fehlbetrag von 1717 Euro aus. Im Finanzhaushalt sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 23 235 Euro vermerkt, was zu einem Saldo bei den Ein- und Auszahlungen in Höhe von minus 10 170 Euro führt.

Die Investitionen umfassen die Umlage für die Grundschulen Thalfang und Heidenburg in Höhe von 525 Euro, die Anschaffung einer Photovoltaikanlage am Kindergarten Berglicht in Höhe von 3300 Euro und die Anschaffung eines Spielgerätes für Kleinkinder in Höhe von 1500 Euro. Hinzu kommt ein Zuschuss an den FV Büdlich von 2400 Euro und die Aktion „Mehr Grün im Dorf“ in Höhe von 14 510 Euro. Für die Investitionen bedarf es einer Kreditaufnahme von 8435 Euro.